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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАРАЩИВАНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И УКРАИНСКИМ БИЗНЕСОМ ОБСУЖДЕНО НА ВСТРЕЧЕ С ПОСЛОМ
15:05 04.12.2019

В администрации СЭЗ «Гродноинвест» 3 декабря состоялась встреча с послом Украины Игорем Кизимом.

Как сообщает сайт СЭЗ, посол изучил инвестиционные проекты с украинским капиталом, текущее состояние и перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества между резидентами СЭЗ «Гродноинвест» и украинским бизнесом.

В рамках встречи заместитель главы администрации СЭЗ Дмитрий Рожков провел презентацию инвестиционного и промышленного потенциала СЭЗ, подробно рассказал о налоговых, таможенных и иных преференций для потенциальных резидентов, высказал предложения по взаимодействию бизнеса двух стран в ключевых отраслевых направлениях промышленности, представленных в СЭЗ «Гродноинвест».

На встрече присутствовало руководство Гродненского отделения БелТПП и Комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета. Стороны обсудили возможность проведения контактно-кооперационной биржи между деловыми кругами двух стран в Гродно в рамках 3-го Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет осенью 2020 года.

Украина традиционно входит в топ-3 по товарообороту с резидентами СЭЗ «Гродноинвест». В 2018 году этот показатель составил 194 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2017 годом в 2,2 раза. Всего за пять лет товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Украиной вырос в 3,7 раза. За период функционирования СЭЗ «Гродноинвест» из Украины привлечено 2,5 млн долларов США инвестиций. Действует 2 резидента с украинским капиталом – ООО «ТехноХимРеагентБел», ООО «Азотэкспорт».
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