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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОГРАНИЧНИКИ БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ LATBEL
14:11 04.12.2019

Пограничники Беларуси и Латвии 22 ноября приступили к реализации проекта международной технической помощи «Укрепление и расширение взаимодействия пограничных ведомств Республики Беларусь и Латвийской Республики в рамках подготовки и проведения массовых мероприятий» LATBEL.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, он является частью совместной декларации о партнерстве ради мобильности между Беларусью и ЕС.

Рабочую группу от белорусской стороны возглавил первый заместитель председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Буткевич, делегацию принимающей стороны – заместитель начальника Госпогранохраны Латвии полковник Александр Шукшинс.

В рамках проекта 26-27 ноября в Риге состоялась многостороння экспертная встреча представителей пограничных ведомств Беларуси, Латвии, Литвы, Украины и Эстонии, на которой был рассмотрен вопрос разработки методики совместного анализа рисков в ходе крупных массовых мероприятий. Эксперты обменялись опытом сотрудничества с госорганами и частными организациями, задействованными в процедурах пропуска через границу участников и гостей массовых международных мероприятий.

В преддверии Чемпионата мира по хоккею-2021 участники встречи уделили особое внимание укреплению сотрудничества пограничных служб в ритмичности пропуска граждан через границу, борьбе с трансграничной противоправной деятельностью.

В эти же дни в Минске прошла встреча пограничников Беларуси и Латвии по вопросам пограничного контроля в аэропортах Минска и Риги. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, обмена информации и решения кризисных ситуаций во время массовых мероприятий.
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