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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«БЕЛАВИА» УВЕЛИЧИТ РЕЙСЫ ИЗ МИНСКА В АЛМАТЫ И ОТКРОЕТ В 2020 ГОДУ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС В АКТАУ
13:14 04.12.2019
Казахстан договорился расширить воздушное сообщение с Беларусью. Договоренность достигнута 2 декабря по итогам переговоров казахстанской делегации с авиационными властями Беларуси.
Как сообщает сайт Министерства индустрии инфраструктурного развития Казахстана, в рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению главы государства, было увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов.
По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.
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