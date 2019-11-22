Казахстан договорился расширить воздушное сообщение с Беларусью. Договоренность достигнута 2 декабря по итогам переговоров казахстанской делегации с авиационными властями Беларуси.

Как сообщает сайт Министерства индустрии инфраструктурного развития Казахстана, в рамках режима «открытого неба», внедренного по поручению главы государства, было увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов.

По итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.