Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и комиссар Таможенной службы Кореи Ким Ен Мун обсудили 3 декабря на встрече в Сеуле перспективные направления сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, особое внимание уделено необходимости окончательного согласования на национальных уровнях проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах и утверждению документа в начале 2020 года.

Стороны также договорились о принятии совместных усилий по пресечению правонарушений в сфере таможенного регулирования, в том числе о необходимости представления оперативной информации, связанной с пресечением оборота наркотиков, психотропов и оружия и незаконного перемещения предметов культурного, исторического наследия, объектов интеллектуальной собственности.

Руководители таможенных служб обсудили вопросы деятельности уполномоченных экономических операторов и характер мер, необходимых для упрощения порядка перемещения ими товаров и транспортных средств. Инициатива подписания в перспективе соглашения о взаимном признании статуса УЭО поддержана главными таможенниками двух стран, обсужден порядок действий в данном направлении.

Достигнута договоренность и по проведению практических обучающих семинаров, направленных на развитие потенциала таможенных служб.