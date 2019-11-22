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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И СЕРБИЯ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О ВЫДАЧЕ ПРЕСТУПНИКОВ
11:29 04.12.2019
Беларусь и Сербия подписали 3 декабря в Белграде договор о выдаче. Под документом поставили свои подписи министр юстиции Беларуси Олег Слижевский и министр юстиции Сербии Нела Кубурович.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте Беларуси, договор позволит создать международно-правовую основу для взаимодействия компетентных органов в сфере выдачи преступников.
В соответствии с договором стороны обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для уголовного преследования или приведения приговора в исполнение.
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