Беларусь и Сербия подписали 3 декабря в Белграде договор о выдаче. Под документом поставили свои подписи министр юстиции Беларуси Олег Слижевский и министр юстиции Сербии Нела Кубурович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте Беларуси, договор позволит создать международно-правовую основу для взаимодействия компетентных органов в сфере выдачи преступников.

В соответствии с договором стороны обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для уголовного преследования или приведения приговора в исполнение.