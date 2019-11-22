В первой половине 2020 года в Беларуси пройдет VII Белорусско-финский экономический форум. Его подготовку обсудили 2 декабря в Министерстве иностранных дел Финляндии посол нашей страны Алексей Самосуев, заместитель государственного секретаря Нина Васкунлахти и начальник отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Пяйви Пелтокоски.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы стороны также рассмотрели актуальные вопросы белорусско-финского сотрудничества, в том числе развитие политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.