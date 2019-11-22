ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЯД ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БЕЛАРУСИ И СЕРБИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДПИСАН В БЕЛГРАДЕ
09:15 04.12.2019

По итогам состоявшихся 3 декабря переговоров Александра Лукашенко с президентом Сербии Александром Вучичем утверждена межправительственная программа сотрудничества в сфере образования до 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, программой предусматриваются следующие направления белорусско-сербского взаимодействия: поддержка прямого сотрудничества между учреждениями образования двух стран; информационный обмен по вопросам основного образования, дополнительного образования взрослых, дополнительного образовании детей и молодежи, вопросам в области инклюзивного, профессионально-технического образования, по применению новых технологий в образовании.

Приоритетным направлением совместной деятельности в рамках программы является обмен студентами, магистрантами, аспирантами для обучения. Кроме того, стороны рассматривают возможность обмена преподавателями языка и литературы, информационными материалами, организации соответствующих курсов, семинаров, а также других мероприятий при наличии источников финансирования и в соответствии с национальным законодательством каждой стороны.

Кроме того, состоялось подписание двусторонних документов. Договор о международном сотрудничестве подписали ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко и ректор АЛЬФА БК Университета Иозефина Беке Тривунац. Этот документ предусматривает взаимодействие университетов в сфере образовательной и научной деятельности, а также в сфере использования передового опыта и внедрения научных разработок в учебный процесс. В рамках договора запланировано проведение ряда совместных мероприятий, в том числе конференций, консультаций, семинаров и совещаний. Среди основных направлений совместной деятельности, обозначенных в документе, – обмен опытом по вопросам научно-исследовательской и учебно-методической работе, организация совместных научных исследований, подготовка научно-исследовательских работ и внедрение их результатов в практическую деятельность, реализация научных стажировок, а также обмен студентами, магистрантами и аспирантами для их обучения.

Также подписан договор об образовательном и научном сотрудничестве между Белорусско-российским университетом и Университетом города Ниш. Подписи под документом поставили ректоры вузов Михаил Лустенков и Драган Антич. Договором предусматривается проведение на взаимной основе образовательных и научных обменов, информационный обмен по вопросам осуществления образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности, проведение совместных научных и образовательных мероприятий, осуществление совместных проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3380 +0.0129
USD 2.1105 0
RUB 3.2912 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3340 2.3350
USD 2.1080 2.1110
RUB 3.2850 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1090
EUR/RUB 70.8500 71.3000
USD/RUB 64.0500 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте