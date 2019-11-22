По итогам состоявшихся 3 декабря переговоров Александра Лукашенко с президентом Сербии Александром Вучичем утверждена межправительственная программа сотрудничества в сфере образования до 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования Беларуси, программой предусматриваются следующие направления белорусско-сербского взаимодействия: поддержка прямого сотрудничества между учреждениями образования двух стран; информационный обмен по вопросам основного образования, дополнительного образования взрослых, дополнительного образовании детей и молодежи, вопросам в области инклюзивного, профессионально-технического образования, по применению новых технологий в образовании.

Приоритетным направлением совместной деятельности в рамках программы является обмен студентами, магистрантами, аспирантами для обучения. Кроме того, стороны рассматривают возможность обмена преподавателями языка и литературы, информационными материалами, организации соответствующих курсов, семинаров, а также других мероприятий при наличии источников финансирования и в соответствии с национальным законодательством каждой стороны.

Кроме того, состоялось подписание двусторонних документов. Договор о международном сотрудничестве подписали ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко и ректор АЛЬФА БК Университета Иозефина Беке Тривунац. Этот документ предусматривает взаимодействие университетов в сфере образовательной и научной деятельности, а также в сфере использования передового опыта и внедрения научных разработок в учебный процесс. В рамках договора запланировано проведение ряда совместных мероприятий, в том числе конференций, консультаций, семинаров и совещаний. Среди основных направлений совместной деятельности, обозначенных в документе, – обмен опытом по вопросам научно-исследовательской и учебно-методической работе, организация совместных научных исследований, подготовка научно-исследовательских работ и внедрение их результатов в практическую деятельность, реализация научных стажировок, а также обмен студентами, магистрантами и аспирантами для их обучения.

Также подписан договор об образовательном и научном сотрудничестве между Белорусско-российским университетом и Университетом города Ниш. Подписи под документом поставили ректоры вузов Михаил Лустенков и Драган Антич. Договором предусматривается проведение на взаимной основе образовательных и научных обменов, информационный обмен по вопросам осуществления образовательного процесса, научно-исследовательской деятельности, проведение совместных научных и образовательных мероприятий, осуществление совместных проектов.