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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДНИ БЕЛОРУССКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОХОДЯТ В НИГЕРИИ
15:53 03.12.2019

Делегация Беларуси во главе с заместителем министра образования С. Рудым принимает участие в проведении Дней белорусского образования в Нигерии, которые проходят с 1 по 5 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минобразования, цель визита - расширение и углубление направлений практического сотрудничества в сфере образования, создание договорно-правовых основ для его дальнейшего развития, повышение узнаваемости белорусского образования на внешних рынках.

Программой визита предусматривается участие делегации в круглом столе совместно с представителями нигерийских деловых, академических и научных кругов, посещение ряда учреждений высшего образования, расположенных в Абудже.

Во время встреч с руководством Министерства образования Нигерии, представителями Министерства по северо-восточным территориям, органов управления регионом Дельты реки Нигер, Национального директората по вопросам занятости Федеративной Республики Нигерия будут обсуждаться перспективные направления межуниверситетского сотрудничества.

В ходе запланированных мероприятий состоится презентация национальной системы образования, будут продемонстрированы возможности белорусских учреждений образования для приема иностранных граждан на обучение (в том числе в дистанционной форме) и расширения прямых межуниверситетских контактов.

Участие белорусской делегации свидетельствует о заинтересованности в развитии двусторонних отношений с Нигерией и будет способствовать продвижению интересов Беларуси в данную страну в сфере образования, позволит повысить динамику и уровень межведомственного взаимодействия.

Накануне открытия Дней белорусского образования заместитель министра С. Рудый встретился с представителями Комиссии по развитию северо-восточных территорий Нигерии.

Во время встречи представители Комиссии по развитию северо-восточных территорий Нигерии отметили позитивный опыт обучения студентов из региона дельты реки Нигер в белорусских учреждениях высшего образования в рамках реализации Программы правительства Нигерии по обучению молодежи, пострадавшей в межконфессиональных конфликтах.

Граждане из указанного региона с февраля 2012 года получали образование в учреждении образования ”Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники“ и учреждении образования ”Брестский государственный технический университет“ за счет средств правительственной программы по направлению на обучение в зарубежных учреждениях образования.

Было предложено распространить данный положительный опыт обучения нигерийских граждан на штаты, входящие в состав северо-восточных регионов (Джигава, Кадуна, Кано, Катсина, Кебби, Сокото и Замфара), в том числе в части организации подготовки квалифицированных рабочих кадров в учреждениях среднего-специального профессионального образования в рамках реализации генерального плана по развитию данных территорий.

Белорусские учреждения образования готовы обеспечить подготовку, повышение квалификации, переподготовку или стажировку работников различных категорий, в том числе и в дистанционной форме на территории Нигерии в сфере транспорта и логистики, строительных технологий, переработки сельскохозяйственной продукции, производства продуктов питания, энергетики, инженерных технологий, экологии.

В настоящее время успешно реализуется проект по созданию совместного факультета довузовской подготовки в соответствии с подписанным меморандумом о сотрудничестве между учреждением образования ”Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники“ и колледжем ”Яндутсе“(город Кано).

В ближайшей перспективе – реализация подобных проектов с учреждениями образования других штатов, входящих в состав северо-восточного региона.
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