Правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по Белинвестбанку. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сделка с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка обсуждалась 22 ноября в Лондоне на встрече премьер-министра с Юргеном Ригтеринком.

"По возвращении в Минск мы уточнили методику оценки стоимости банка по доходному методу. Я хотел бы отдельно обсудить подходы по Белинвестбанку и вопросы, которые мы рассматривали на встрече в Лондоне. Еще раз хочу заверить, что правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца этой сделки", - отметил Сергей Румас.