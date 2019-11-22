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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ПРИВАТИЗАЦИИ БЕЛИНВЕСТБАНКА – СЕРГЕЙ РУМАС
15:08 03.12.2019

Правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с Европейским банком реконструкции и развития по Белинвестбанку. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сделка с ЕБРР относительно приватизации Белинвестбанка обсуждалась 22 ноября в Лондоне на встрече премьер-министра с Юргеном Ригтеринком.

"По возвращении в Минск мы уточнили методику оценки стоимости банка по доходному методу. Я хотел бы отдельно обсудить подходы по Белинвестбанку и вопросы, которые мы рассматривали на встрече в Лондоне. Еще раз хочу заверить, что правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца этой сделки", - отметил Сергей Румас.
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