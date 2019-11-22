В рамках официального визита белорусской делегации в Сербию министр образования Игорь Карпенко встретился с министром образования, науки и технологического развития Республики Сербия Младеном Шарчевичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, стороны обсудили многие вопросы сотрудничества в сфере образования.

Отмечено, что приоритетными направлениями взаимодействия в рамках межправительственной программы являются расширение партнерских связей между учреждениями образования двух стран; информационный обмен по вопросам основного образования, дополнительного образования взрослых, дополнительного образовании детей и молодежи, вопросам в области инклюзивного, профессионально-технического образования, по применению новых технологий в образовании; обмен студентами, магистрантами, аспирантами для обучения (общее количество участников обмена составляет 10 человек со сроком обучения 5 месяцев каждый).

И. Карпенко сообщил, что белорусские учреждения образования готовы поделиться опытом в области организации инклюзивного образования (реализации образовательных программ специального образования на уровнях дошкольного, общего среднего образования), обеспечения дополнительного образования одаренных детей и молодежи и дополнительного образования детей и молодежи (с учетом прорабатываемого вопроса о создании Национального детского технопарка); обеспечить подготовку специалистов для всех отраслей экономики Сербии (включая туризм, медицину, информационные технологии, др.), в том числе в дистанционной форме получения образования и на английском языке, а также организовать проведение стажировок по приоритетным направлениям научно-технической и инновационной деятельности (строительство и архитектура, машиностроение, IT-технологии и электроника, экономика); организовать обучение граждан Республики Сербия русскому и белорусскому языкам для последующего обучения в Беларуси.

В свою очередь белорусская сторона заинтересована в изучении опыта Сербии по внедрению международных образовательных программ в национальную систему образования, организации обучения и воспитания в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, работы с одаренными обучающимися и лицами с особым образовательным запросом; в расширении прямых контактов между учреждениями образования и организациями двух стран; привлечении представителей сербских учебных заведений к участию в международных научных и образовательных мероприятиях, языковых школах и курсах, проводимых в учреждениях образования Республики Беларусь, в том числе в дистанционной форме.

Совместное участие в проектах международных программ «Erasmus+», «Horizon 2020», «MOST» (в числе тематических приоритетов совместной образовательной и научно-исследовательской проектной деятельности − поддержка молодежного инновационного предпринимательства, занятость молодежи в ”электронной экономике“; повышение академической компетентности молодых исследователей; проведение научных исследований, разработка и внедрение инноваций в таких областях, как микроэлектроника и нанотехнологии, ультразвуковые технологии, информационные технологии; экологическая устойчивость и безопасность; экологизация производств и потребления; зеленая химия) станет практическим вкладом в реализацию двусторонних отношений между нашими странами в сфере образования.

И. Карпенко посетил сербский Научно-технологический парк ”Звездара“, где встретился с директором технопарка Горданой Данилович.