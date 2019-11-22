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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕБРР ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСИ 259 МЛН ЕВРО КРЕДИТА НА РЕМОНТ ДОРОГ И МОСТОВ
13:44 03.12.2019

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в проекты в Беларуси могут составить по итогам 2019 года рекордные 400 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

"Мы неоднократно говорили о том, что в 2018 году был рекорд - 360 млн евро (портфель проектов ЕБРР в Беларуси. - прим. пресс-службы Аппарата Совмина). Предварительные оценки 2019 года показывают, что мы можем выйти на 400 млн евро", - отметил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегодня по итогам встречи подписано кредитное соглашение о финансировании за счет средств ЕБРР реконструкции автодороги М3 и 12 мостов.

"Это знаковый проект в нашем кредитном портфеле на беспрецедентную сумму 259 млн евро, самый крупный проект, который мы реализовываем с международными финансовыми организациями", - обратил внимание премьер-министр.

На встрече также шла речь о реализации подписанных ранее проектов (касающихся Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах и станции обезжелезивания в Витебской области).

"Мы ускорили работу над проектами этих нормативных актов, и в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение главы государства", - пояснил Сергей Румас.

По его словам, эти проекты оказались сложными в технической части, потому что они не только утверждают кредитные соглашения, но и прописывают механизмы реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов. Поэтому потребовалось больше времени на их согласование.

"Вместе с тем мы сделали выводы и в будущем примем меры по сокращению сроков подготовки таких документов", - заверил глава правительства.

Он также предложил также обсудить возможные будущие проекты ЕБРР в Беларуси. Сегодня идет подготовка проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и энергоэффективности. В программе нынешнего визита первого вице-президента ЕБРР в Беларусь посещение свободной экономической зоны "Минск", чтобы изучить инициативу строительства энергетической инфраструктуры СЭЗ.

"Для нас это очень важный проект, потому что без инфраструктуры невозможно эффективно продолжать работу по привлечению частных инвесторов в свободные экономические зоны", - подчеркнул премьер-министр.
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