Меморандум о правовом сотрудничестве между Белорусским республиканским союзом юристов и Ассоциацией юристов России подписан 29 ноября 2019 года в Минске.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ направлен на расширение юридического взаимодействия двух стран.

Сотрудничество между сторонами будет осуществляется в следующих сферах: создание диалоговых площадок для выработки практических решений, направленных на распространение передового, в том числе международного, опыта в сфере юстиции; совершенствование нормотворческой деятельности и национального законодательства; мониторинг правоприменительной практики; общественное обсуждение проектов наиболее значимых правовых актов, а также проведение их экспертной оценки; развитие медиации и иных альтернативных способов разрешения споров; развитие юридического образования и юридической науки; правовое просвещение граждан и оказание правовой помощи; развитие корпоративной сплоченности и профессиональной культуры среди юристов и др.

Для достижения этих целей Союз юристов и Ассоциация юристов России будут обмениваться опытом и информацией, включая акты законодательства, размещенные в открытом доступе, материалы судебной и правоприменительной практики, публикации по правовой тематике. Также намечена реализация совместных научных и исследовательских проектов, проведение конференций, семинаров, круглых столов, вебинаров и других мероприятий. В том числе планируются консультации и встречи экспертов для обсуждения и совместного решения вопросов, касающихся сфер сотрудничества в рамках подписанного меморандума.

Кроме того, стороны договорились об организации ознакомительных визитов и стажировок, приоритетном использовании и оказании содействия в реализации внесудебных форм разрешения споров, возникших между субъектами Беларуси и России.