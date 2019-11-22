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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ И АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:46 03.12.2019
Меморандум о правовом сотрудничестве между Белорусским республиканским союзом юристов и Ассоциацией юристов России подписан 29 ноября 2019 года в Минске.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ направлен на расширение юридического взаимодействия двух стран.
Сотрудничество между сторонами будет осуществляется в следующих сферах: создание диалоговых площадок для выработки практических решений, направленных на распространение передового, в том числе международного, опыта в сфере юстиции; совершенствование нормотворческой деятельности и национального законодательства; мониторинг правоприменительной практики; общественное обсуждение проектов наиболее значимых правовых актов, а также проведение их экспертной оценки; развитие медиации и иных альтернативных способов разрешения споров; развитие юридического образования и юридической науки; правовое просвещение граждан и оказание правовой помощи; развитие корпоративной сплоченности и профессиональной культуры среди юристов и др.
Для достижения этих целей Союз юристов и Ассоциация юристов России будут обмениваться опытом и информацией, включая акты законодательства, размещенные в открытом доступе, материалы судебной и правоприменительной практики, публикации по правовой тематике. Также намечена реализация совместных научных и исследовательских проектов, проведение конференций, семинаров, круглых столов, вебинаров и других мероприятий. В том числе планируются консультации и встречи экспертов для обсуждения и совместного решения вопросов, касающихся сфер сотрудничества в рамках подписанного меморандума.
Кроме того, стороны договорились об организации ознакомительных визитов и стажировок, приоритетном использовании и оказании содействия в реализации внесудебных форм разрешения споров, возникших между субъектами Беларуси и России.
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