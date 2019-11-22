В Белграде (Сербия) 2 декабря прошло 5-е заседание белорусско-сербской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, проведенные переговоры показали, что у сербской стороны сохраняется высокая заинтересованность в продолжении сотрудничества с Беларусью и увеличении товарооборота между странами. Так, Сербия заинтересована в поставках белорусского молока для своего кондитерского производства. Стороны договорились о проведении инспекции белорусских молочных предприятий в январе в целях их аттестации для поставок на сербский рынок.

В ходе совещания эксперты министерств и приглашенные представители бизнеса обсудили вопросы ветеринарии и фитосанитарии, растениеводства и семеноводства, взаимодействие между аграрными университетами, а также другие перспективные направления развития двусторонних отношений.

В частности, стороны договорились проработать возможные варианты и перспективы сотрудничества с научно-исследовательскими организациями Беларуси и Сербии в части совместного исследования сортов растений, в том числе в области селекции и семеноводства люцерны, сахарной свеклы.

Следует отметить, что на сегодня Беларусь и Сербия активно развивают торгово-экономическое сотрудничество и это приносит свои положительные результаты. По итогам девяти месяцев 2019 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между нашими странами вырос более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт увеличился втрое и составил 3,597 млн долларов США. Беларусь поставляет в Сербию картофель, семена, сливочное масло, лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей.