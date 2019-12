МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАИП ПРЕДСТАВИЛО ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ НА GOING GLOBAL В ЛОНДОНЕ

09:58 03.12.2019 Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) презентовало потенциал Беларуси на ведущей европейской выставке для международных корпораций и агентств по привлечению инвестиций Going Global Live-2019, которая прошла 27-28 ноября в Лондоне. Как сообщает сайт НАИП, на стенде агентства были представлены условия ведения бизнеса в Беларуси, в том числе преференциальные режимы, а также наиболее перспективные инвестиционные предложения в промышленности, сельском хозяйстве, туризме. Интерес к стране выразили международные компании, сотрудничающие с глобальными корпорациями, а также бизнесмены из Великобритании, Ирландии, Польши и других европейских стран. В рамках выставки НАИП также презентовало инвестиционный климат и рассказало про успешные истории сотрудничества с международными компаниями, главные преимущества страны и возможности для инвестирования. Кроме того, НАИП провело встречу с британской компанией Kutanios Ltd, которая заинтересована в реализации инвестиционного проекта по производству инновационных косметических средств в индустриальном парке "Великий камень". НАИП продолжит сотрудничать с компанией и окажет необходимое содействие.