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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЗАВЕРШИЛА ПЕРЕГОВОРЫ С АВСТРАЛИЕЙ ПО ДОСТУПУ НА РЫНОК ТОВАРОВ В РАМКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО
09:08 03.12.2019
В Женеве 2 декабря состоялось подписание протокола между Беларусью и Австралией о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения нашей страны к Всемирной торговой организации. Документ подписали постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, подписание протокола будет не только способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.
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