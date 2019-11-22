В Женеве 2 декабря состоялось подписание протокола между Беларусью и Австралией о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения нашей страны к Всемирной торговой организации. Документ подписали постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич и постоянный представитель Австралийского Союза при ВТО Фрэнсис Лиссон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, подписание протокола будет не только способствовать скорейшему завершению процесса присоединения Беларуси к ВТО, но и станет дополнительным стимулом для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Австралией.