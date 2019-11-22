Белорусские и сербские ученые выполнят 10 совместных научно-технических проектов в 2020-2021 годах, а также активизируют совместное участие в рамочной программе Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт 2020». Об этом сообщил сегодня на заседании совместной Белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, новые совместные научно-технические проекты планируется реализовать в области сельского хозяйства и продовольствия, биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий.

«Потенциал двухстороннего сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере далеко не исчерпан, и нам следует ставить перед собой новые стратегические цели. В частности, взаимодействие в области высоких технологий, в том числе в сфере ИКТ, фармации, оптики, биоорганической химии», – сказал А. Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, по итогам визита белорусской делегации в Белград планируется подписать протокол заседания комиссии, исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 годы между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством образования, науки и технологического развития Сербии, а также меморандум о взаимопонимании при осуществлении сотрудничества в области инноваций и развития цифровых технологий между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Кабинетом министра без портфеля, ответственного за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии.

В 2019 году белорусские и сербские ученые выполняли 10 научно-технических проектов, из них 5 проектов – по физико-математическим наукам, 2 проекта – по химическим наукам и наукам о Земле и 3 проекта – по аграрно-биологическим наукам. С белорусской стороны исполнителями семи проектов являются организации НАН Беларуси, трех проектов – организации Министерства образования.

Научно-техническое сотрудничество Беларуси и Сербии осуществляется в рамках соглашения между правительством Беларуси и Союзным правительством Союзной Республики Югославия от 6 марта 1996 года.