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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ФИРМЕННОГО СЕРВИСА ОАО «БЕЛАЗ» ГОВОРИЛИ НА ФОРУМЕ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
17:04 02.12.2019
Представители ведущих горнодобывающих компаний из Кемеровской, Новосибирской, Челябинской областей, Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва участвовали в работе форума «Тенденции развития фирменного сервиса БЕЛАЗ», который прошел 20-22 ноября в Новокузнецке. Организатором мероприятия выступил «Торговый дом «БЕЛАЗ» — генеральный дистрибьютор ОАО «БЕЛАЗ» в России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на базе разреза «Березовский» (АО «Стройсервис») вниманию участников были представлены сервисные возможности регионального дилера — ООО «БЕЛАЗ-24». Специалисты провели показательное ТО самосвала БЕЛАЗ-75306. Такая операция существенно сокращает время простоя машин, повышая эффективность использования оборудования.
Участники ознакомились с перспективными разработками белорусского завода, стандартами фирменного сервиса ОАО «БелАЗ», а также техническими сервисами по сопровождению масел и специальных жидкостей BELAZ G-Profi. Особое внимание было уделено вопросу рисков, связанных с использованием неоригинальных запасных частей к технике, и входного контроля запасных частей у конечного потребителя как способе борьбы с контрафактной продукцией.
Значительная часть программы второго дня была посвящена обсуждению вопросов, связанных с эксплуатацией карьерной техники БЕЛАЗ. По итогам активного обмена мнениями, принято решения о необходимости регулярного проведения мероприятий такого формата.
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