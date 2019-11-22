Делегация Белорусской железной дороги во главе с первым заместителем начальника дороги Игорем Шиловым 2-4 декабря принимает участие в международных мероприятиях по сотрудничеству в транспортной сфере между Беларусью, Латвией и Скандинавией, продвижению транзитного потенциала перевозок грузов по маршруту Север-Юг, Запад-Восток, Скандинавскими странами. Мероприятие организовано Латвийской железной дорогой в Швеции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, участникам мероприятия представлена презентация о возможностях Белорусской железной дороги, ее потенциале.

Железнодорожным транспортом белорусские компании экспортируют в Литву, Латвию и Эстонию такие товары, как: минеральные удобрения, нефтепродукты, лесные и строительные грузы, черные металлы и т.д. А в Швецию, Данию, Норвегию и Финляндию через балтийские порты поступают такие белорусские товары, как: минеральные удобрения, продовольствие, торф, черные металлы, продукция деревообработки.

В рамках презентации И. Шилов отметил несколько важных логистических проектов: Беларусь–Румыния, Containerships Train и Минск-Рига. Их объединяет четкое расписание курсирования, высокая маршрутная скорость, конкурентоспособные тарифные ставки, согласованная технология пропуска и обработки на границе.

Контейнерный поезд Беларусь-Румыния по перевозке щепы курсирует с марта 2019 года и организован дочерней логистической компанией Белорусской железной дороги «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги совместно с железными дорогами Беларуси, Украины и Румынии, а также операторами «Rail Cargo Logistics» из Словении и «ЗахидТрансСервис» из Украины.

Также в июле текущего года стартовал еще один логистический проект – Контейнерный поезд Containerships Train в сообщении Литва-Беларусь-Украина. Он реализуется компаниями «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги, железными дорогами Литвы, Беларуси и Украины, а также операторами ООО Containerships и ЗАО Intermodal Container Serviсe.

И. Шилов обратил внимание на наиболее успешный и масштабный совместный проект – грузовой экспресс-поезд «Минск-Рига-Минск». Его регулярное курсирование организовано с начала 2018 года, а общее время в пути сокращено с 40 часов до 20 часов с учетом контрольных операций на белорусско-латвийской границе. Всего проследовало уже более 1100 поездов. Проект позволяет грузовладельцам, желающим воспользоваться этим маршрутом, рассчитывать на доставку груза по твердым ниткам графика. В рамках проекта перевозятся такие грузы, как: черные металлы, нефтепродукты, химикаты, продукция деревообработки.

В настоящее время Белорусская и Латвийская железные дороги совместно работают над трехсторонним Меморандумом о присоединении к проекту Украинской железной дороги по запуску грузового экспресс поезда Рига–Минск-Киев-Одесса. Это позволит создать надежную железнодорожную артерию, связывающую Балтийское и Черное моря.

И. Шилов призвал логистические компании Швеции присоединяться к проекту. И подчеркнул, что БЖД готова предложить выгодные тарифные условия, скорость доставки, прозрачное расписание, бесшовные технологии.

Также в своем выступлении он отметил и контейнерные проекты «Викинг» и ZUBR, которые связывают Балтийское и Чёрное моря и обладают такими преимуществами, как конкурентоспособная цена транспортировки на уровне стоимости доставки автомобилями и отработанная технология прохождения контрольных процедур на границе.

Среди проектов, которые Белорусская железная дорога готова предложить сегодня, были отмечены железнодорожные перевозки в сообщении Китай-Европа-Китай. В этом бизнесе Беларусь стала своеобразным связующим звеном. По нашей территории осуществляется более 90% всех железнодорожных сухопутных перевозок из Китая в Европу и в обратном направлении. На белорусско-польской границе дорога работает со всеми основными европейскими перевозчиками по трем пограничным переходам Брест/Тересполь, Брузги/Кузница Белостоцкая, Свислочь/Семянувка.

Ежесуточно по маршруту Шелкового пути через Беларусь курсирует 12–14 контейнерных поездов. Поезда уже следуют из 60 городов Китая в направлении 50 городов 15 европейских стран.

Значительный потенциал развития перевозок в сообщении Китай-Скандинавия и Беларусь-Скандинавия у Белорусско-китайского индустриального парка «Великий Камень». Сегодня это яркий образец плодотворного двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая в экономической сфере.

Белорусская железная дорога, китайская компания «Чайна Мерчантс» и немецкая – «Дуйспорт» и щвейцарская – «Хупак» в июле 2019 года подписали меморандум о совместных действиях по строительству в Великом камне контейнерного терминала, который будет обеспечивать потребности в железнодорожных перевозках.