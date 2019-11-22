Минский тракторный завод планирует в 2020 году создать в России центральный склад запасных частей. Об этом сообщил генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк 28 ноября на Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя», которая прошла 27-29 ноября в Новосибирске (Россия).

«В следующем году мы планируем создать центральный склад запасных частей. Он будет находиться в Елабуге, его филиал – в Новосибирске. Стоит задача – чтобы в любой точке региона клиент смог получить деталь в период до 3 суток. Самое важное новшество, которое мы планируем внедрить за пару лет, - техника не должна простаивать больше 2 суток, и неважно, что с ней случилось. Думаю, что где-то через полтора-два года мы сократим это время до одних суток. Будет либо осуществляться оперативный ремонт, либо предоставляться подменный трактор, но аграрий должен всегда понимать: связывая свою судьбу с Минским тракторным заводом, он постоянно защищен в плане выполнения своих непосредственных аграрных работ», – сказал В. Вовк.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в этот день открылся первый за Уралом фирменный торгово-сервисный центр «МТЗ». Центр будет осуществлять не только реализацию продукции Минского тракторного завода, но и ее гарантийное и сервисное обслуживание. Предусмотрены помещения под склад запасных частей и навесного оборудования, площадка для демонстрации сельхозтехники.

Осуществлять задуманные планы будет дочернее предприятие Минского тракторного завода - ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь». Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области и приносит казне около 1,5 млрд росс. рублей в год.

МТЗ сотрудничает с учебными заведениями зауральского региона. Так, на базе НГАУ оборудован современный инженерный учебный класс, безвозмездно передан для использования в учебном процессе энергонасыщенный трактор BELARUS-3022, проведен ряд семинаров с участием инженеров МТЗ. Также студенты и преподаватели НГАУ имеют возможность проходить производственную практику и стажировки на Минском тракторном заводе.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк поставили подпись под документом, который предусматривает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Среди основных направлений: повышение эффективности и качества материальных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований сельскохозяйственной техники, повышение технического потенциала агропромышленного комплекса. Соглашение обеспечит увеличение объемов поставки продукции, расширение кооперационных связей.