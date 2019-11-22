МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БИЗНЕС ПЕНЗЫ ХОЧЕТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

14:00 02.12.2019 Национальный центр маркетинга МИД Беларуси приглашает белорусские предприятия принять участие в бизнес-миссии в Пензу (Россия) с 15 по 18 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, визит инициируется российской стороной с целью установления новых торгово-экономических отношений. Участие в мероприятии будет полезным белорусским предприятиям, заинтересованным в развитии внешнеэкономической деятельности и ориентированным на импорт продукции пищевой промышленности, а также товаров народного потребления. Программой бизнес-миссии предусмотрены целевые встречи, переговоры и посещения компаний-производителей Пензенской области.