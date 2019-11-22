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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БИЗНЕС ПЕНЗЫ ХОЧЕТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С БЕЛОРУССКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
14:00 02.12.2019
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси приглашает белорусские предприятия принять участие в бизнес-миссии в Пензу (Россия) с 15 по 18 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, визит инициируется российской стороной с целью установления новых торгово-экономических отношений. Участие в мероприятии будет полезным белорусским предприятиям, заинтересованным в развитии внешнеэкономической деятельности и ориентированным на импорт продукции пищевой промышленности, а также товаров народного потребления.
Программой бизнес-миссии предусмотрены целевые встречи, переговоры и посещения компаний-производителей Пензенской области.
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