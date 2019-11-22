АО «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» (Новосибирск, Россия) подписали контракт на поставку 2 тыс. единиц техники МТЗ в Новосибирскую область в 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, подписание контракта состоялось в рамках открытия в Новосибирске первого за Уралом фирменного торгово-сервисный центра ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь».

На базе нового торгово-сервисного центра ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» будет осуществляться реализация продукции Минского тракторного завода, ее гарантийное и сервисное обслуживание. В составе центра организована работа фирменного магазина и склада запасных частей для обеспечения дилерских центров СФО и ДФО, а также демонстрационной площадки.

Также генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве между МТЗ и правительством Новосибирской области.