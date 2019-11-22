|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПОСТАВИТ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 2 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ В 2020 ГОДУ
13:19 02.12.2019
АО «Минский тракторный завод» и ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» (Новосибирск, Россия) подписали контракт на поставку 2 тыс. единиц техники МТЗ в Новосибирскую область в 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, подписание контракта состоялось в рамках открытия в Новосибирске первого за Уралом фирменного торгово-сервисный центра ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь».
На базе нового торгово-сервисного центра ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» будет осуществляться реализация продукции Минского тракторного завода, ее гарантийное и сервисное обслуживание. В составе центра организована работа фирменного магазина и склада запасных частей для обеспечения дилерских центров СФО и ДФО, а также демонстрационной площадки.
Также генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве между МТЗ и правительством Новосибирской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2019
Курсы в банках
на 02.12.2019
Конвертация в банках
на 02.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте