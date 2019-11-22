Белорусская «антиотмывочная» система соответствует высоким стандартам ФАТФ. Это было отмечено на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое завершилось 29 ноября 2019 года в Ашхабаде (Туркменистан) и на котором ключевым вопросом являлась защита отчета о международной оценке белорусской «антиотмывочной» системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, оценка системы осуществлялась на предмет ее соответствия требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь Рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы.

В мероприятиях, связанных с защитой отчета, приняли участие представители Комитета государственного контроля, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, министерств по налогам и сборам, финансов, юстиции и других ведомств нашей страны.

Пленарное заседание ЕАГ пришло к следующим выводам: «Компетентные органы Республики Беларусь продемонстрировали хорошее понимание рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности (ОД/ФТ) и мер по их минимизации. Сильной стороной национальной «антиотмывочной» системы является межведомственное взаимодействие и координация.

В стране имеется достаточная нормативная база и система государственных органов для выявления и расследования ОД. Основной фокус властей, в соответствии с государственной политикой, сконцентрирован на профилактике и пресечении предикатных преступлений, конфискации преступных доходов и возмещении их в бюджет государства, что приводит к ограниченному количеству приговоров по ОД. Также компетентными органами продемонстрирована достаточно эффективная практика борьбы с преступлениями террористической направленности, прежде всего с возможными случаями финансирования терроризма.

Финансовые учреждения, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, казино, нотариусы, регистраторы недвижимости и другие организации и лица понимают свои обязанности по предотвращению ОД/ФТ, применяют в своей деятельности риск-ориентированный подход и надзираются со стороны государственных органов.

Беларусью приняты достаточные нормативные и регулятивные механизмы для реализации механизмов взаимной правовой помощи, в том числе по вопросам экстрадиции, а также иных форм международного сотрудничества».

В соответствии с установленными процедурами отчет должен быть утвержден на очередном Пленарном заседании ФАТФ, которое пройдет в феврале 2020 года в Париже.

ЕАГ, являясь региональной группой по типу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами-членами организации. Членами ЕАГ являются 9 стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.