ОАО «МТЗ» приняло участие в Международной выставке сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО», которая прошла 19-22 ноября в Краснодаре (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТЗ, Минский тракторный завод в лице своего официального дистрибьютора в регионе продемонстрировал посетителям широкий модельный ряд продукции: от мотоблока до гусеничной модели трактора BELARUS-2103. Изюминкой экспозиции стал раритетный МТЗ-5 1969 года выпуска, восстановленный до идеального состояния. У пятидесятилетнего трактора, несмотря на почтенный возраст, исправно работают все системы, демонстрируя надежность и долговечность, свойственную тракторам BELARUS.

За дни работы выставки экспозицию МТЗ посетило около 3000 потенциальных и действующих клиентов, представителей агрофирм, агрокомплексов и крестьянско-фермерских хозяйств. Было проведено большое количество переговоров о поставке техники в хозяйства, заключены контракты. По итогам мероприятия реализация техники составила более 60 млн российских рублей.

В этом году свою продукцию продемонстрировало более 700 компаний из 35 стран мира. Свыше 200 из них участвовало в мероприятии впервые – это ведущие производители и дистрибьюторы России, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Израиля, Канады, Китая, Южной Кореи, Таиланда и других стран. На выставке были представлены сотни единиц техники, а также новинки в технологиях производства сельскохозяйственной продукции.