МИНСК, 2 декабря /ЭКОПРЕСС/. В первом квартале 2020 года в Минске пройдет 20-е заседание межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Активизация работ по подготовке заседания обсуждалась 28 ноября во время встречи посла нашей страны Сергея Чичука с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолием Усатым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, также особый акцент на переговорах был сделан на реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Стороны договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран.