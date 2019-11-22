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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В 2020 ГОДУ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ 20-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ БЕЛОРУССКО-МОЛДАВСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
11:15 02.12.2019

МИНСК, 2 декабря /ЭКОПРЕСС/. В первом квартале 2020 года в Минске пройдет 20-е заседание межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Активизация работ по подготовке заседания обсуждалась 28 ноября во время встречи посла нашей страны Сергея Чичука с министром экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолием Усатым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, также особый акцент на переговорах был сделан на реализации совместных проектов в области промышленной кооперации, дорожного строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Стороны договорились продолжить работу, направленную на снижение роуминговых тарифов сотовых операторов двух стран.
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