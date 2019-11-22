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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ХОД ПОДГОТОВКИ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ ВО ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ ЭКСПО-2020 ОБСУЖДЕН НА ВСТРЕЧЕ В ДУБАЕ
10:10 02.12.2019

Белорусская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Евдоченко 29- 30 ноября приняла участие в работе 4-й Международной встречи участников Всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках визита состоялась встреча членов белорусской делегации с государственным министром по международному сотрудничеству ОАЭ, генеральным директором Организационного бюро ЭКСПО-2020 Рим аль-Хашими. Стороны обсудили ход подготовки участия нашей страны во Всемирной выставке ЭКСПО-2020, обменялись мнениями по программе работы Национального павильона Республики Беларусь.

Государственным министром по международному сотрудничеству ОАЭ отмечено опережающее по сравнению со многими другими участниками выставки выполнение Беларусью подготовительных работ, полное соответствие нашей страны всем требованиям организаторов ЭКСПО. Подчеркнуто, что успешное продвижение проекта отражает актуальный высокий уровень отношений между Беларусью и ОАЭ.

Состоялась также встреча первого заместителя министра А. Евдоченко с руководством генерального застройщика Национального павильона Республики Беларусь, посещение строительной площадки.

Беларусь представит свой Национальный павильон на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае (ОАЭ), которая будет открыта для посетителей с 20 октября 2020 г. до 10 апреля 2021 г.
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