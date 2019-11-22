Александр Лукашенко обсудил 29 ноября с госсекретарем Станиславом Засем и главой своей администрации Натальей Кочановой вопросы дальнейшего функционирования Госсекретариата Совета Безопасности Беларуси

"Предстоящие три-четыре года на плечах у нас весь Советский Союз: и экономическая составляющая (в 2020 году Беларусь начинает председательствовать в ЕАЭС - прим.), и силовая оборона в ОДКБ, и в Союзном государстве Высший госсовет нынешний президент Беларуси возглавляет. С одной стороны, почетно, с другой - ответственно", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января, но уже фактически работает там, отметил президент. Накануне он вместе с лидерами стран - членов организации принял участие в закрытой части саммита ОДКБ.

"Вы увидели всю эту "кухню", вплотную познакомились со всеми президентами, увидели их позиции, что касается нашего оборонительного союза. Напутствовать вас нет смысла, поэтому хотел с вами обсудить вопросы дальнейшего функционирования госсекретариата", - пояснил Лукашенко.

Он поинтересовался, кого предлагается назначить на должность государственного секретаря Совета Безопасности, есть ли сейчас в этом органе какие-нибудь проблемы или необходимость в реформировании.

"Меня сейчас больше интересует тема будущей работы секретариата Совета Безопасности Беларуси. Да и вам придется большой промежуток времени этим заниматься, пока новый человек не войдет в курс дела. Думаю, у вас какое-то время в Москве для этого найдется", - добавил Лукашенко.