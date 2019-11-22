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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» ПОМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 5 ТЫСЯЧ ЛИФТОВ В РОССИИ ЗА ДЕНЬГИ ЕАБР
17:48 29.11.2019
Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен профинансировать в объеме 10 млрд рублей ускоренную замену в России лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах. Меморандум об этом в ходе XIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» подписали председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, посол Беларуси в России, специальный представитель Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, по оценке комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России, по состоянию на 1 января 2019 года в жилищном фонде России эксплуатируется 473480 лифтов, из них 93565 (20%) отработали назначенный срок службы 25 лет, не отвечают современным стандартам безопасности, комфортности.
Ранее ЕАБР и Общественный совет при Минстрое России разработали инвестиционный проект ускоренной замены лифтов в жилищном фонде субъектов России за счет внебюджетного финансирования, предоставленного Евразийским банком развития.
На первом этапе, в 2020 году ЕАБР намерен выделить 10 млрд росс. руб. на условиях беспроцентной рассрочки оплаты по схеме товарного кредита для региональных операторов капитального ремонта на срок до 60 месяцев и без удорожания для собственников квартир. Это позволит уже в 2020-2021 годах заменить более 5000 лифтов, отработавших назначенный срок службы, что повысит уровень безопасности около 1 млн граждан.
Проект ускоренной замены лифтов разработан при поддержке посольства Беларуси в России и Постоянного комитета Союзного государства. В Беларуси действует крупнейший на территории ЕАЭС производитель лифтов ОАО «Могилевлифтмаш», выпустивший в 2018 году более 14000 лифтов и работающий в тесной кооперации с российскими поставщиками металла и комплектующих (объем взаимной кооперации около 70%). В рамках взаимной интеграции в 2019 году на территории России открыты три совместных с ОАО «Могилевлифтмаш» лифтостроительных предприятия: ПО «МЛМ Воздухотехника» Москва, «МЛМ Невский Лифт» Санкт-Петербург, ПО «НЛМ» Московская область.
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