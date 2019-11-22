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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОСТАВЩИКОВ МЕТАЛЛОПОРОДУКЦИИ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2020 ГОДУ
16:08 29.11.2019
29 ноября в штаб-квартире Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) состоялась встреча президента Союза Александра Романова с делегацией ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) во главе с председателем правления Александром Осмоловским.
Как сообщает сайт БУТБ, в ходе переговоров обсуждены итоги прошедшей недавно в Москве Недели металлов и выставки «Металл-Экспо'2019», а также возможности использования данных мероприятий в качестве площадок для установления и развития деловых контактов между предприятиями Беларуси и России.
В частности, БУТБ традиционно проводит в рамках деловой программы «Металл-Экспо» практический семинар по вопросам биржевой торговли металлопродукцией в Беларуси. В число участников семинара, как правило, входят ведущие производители металлопродукции и металлотрейдеры из Российской Федерации, СНГ и стран дальнего зарубежья.
Кроме того, БУТБ и РСПМ ежегодно организуют совместные деловые мероприятия с целью ознакомления представителей российского бизнеса с возможностями электронной торговой площадки БУТБ и особенностями ее применения для увеличения поставок черных и цветных металлов на рынок Республики Беларусь. В соответствии с планом сотрудничества БУТБ и РСПМ на 2020 г. следующее такое мероприятие – конференция «Рынок черных и цветных металлов Республики Беларусь» – пройдет 28-29 мая в Минске.
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