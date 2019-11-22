ОАО «Гомсельмаш» и правительство Новосибирской области (Россия) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в ходе IV Новосибирского агропродовольственного форума и выставки «Сибирская аграрная неделя», которые проходят 27-29 ноября в Новосибирске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, широкий спектр продукции сельхозмашиностроения представили на выставке известные белорусские предприятия Гомсельмаш, МТЗ, Амкодор, ООО «Запагромаш» (торговая марка «Хозяин»).

Вниманием посетителей пользовалась также ветеринарная продукция ООО «Белэкотехника», зернохранилища, зерноочистительные и сушильные комплексы, силосы, ООО «Сельэнергопром» и ОАО «Борисовский завод «Металлист» («Полымя»).

По отдельным моделям техники были подписаны договора на реализацию прямо с демонстрационных площадок.