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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» И ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:05 29.11.2019
ОАО «Гомсельмаш» и правительство Новосибирской области (Россия) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в ходе IV Новосибирского агропродовольственного форума и выставки «Сибирская аграрная неделя», которые проходят 27-29 ноября в Новосибирске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, широкий спектр продукции сельхозмашиностроения представили на выставке известные белорусские предприятия Гомсельмаш, МТЗ, Амкодор, ООО «Запагромаш» (торговая марка «Хозяин»).
Вниманием посетителей пользовалась также ветеринарная продукция ООО «Белэкотехника», зернохранилища, зерноочистительные и сушильные комплексы, силосы, ООО «Сельэнергопром» и ОАО «Борисовский завод «Металлист» («Полымя»).
По отдельным моделям техники были подписаны договора на реализацию прямо с демонстрационных площадок.
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