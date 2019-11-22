Белорусская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникацией Натальей Александрович принимает участие в работе 31 ассамблеи Международной морской организации (ИМО), которая с 25 ноября по 4 декабря проходит в Лондоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, решения, принимаемые в рамках данной организации, оказывают непосредственное влияние на белее чем 80 процентов мировой торговли. И для Беларуси, с ее экспортно-ориентированной экономикой очень важно понимать направления, в которых будет развиваться регулирование условий осуществления международной торговли.

Кроме того, состоялась встреча Натальи Александрович с генеральным секретарем ИМО Китак Лимом.

Международная морская организация (ИМО) - специализированное учреждение ООН, отвечающее за регулирование на глобальном уровне вопросов безопасности на море и защиты окружающей среды, а также решение юридических вопросов, связанных с международным судоходством.

Ассамблея - высший орган управления ИМО. Под эгидой ИМО принято свыше пятидесяти международных конвенций, протоколов к ним и кодексов, более тысячи рекомендаций, относящихся к безопасности и охране на море, предотвращению загрязнения с судов. Членами ИМО в настоящий момент являются 174 государства. Беларусь стала участницей Международной морской организации в 2016 году.