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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 31 АССАМБЛЕИ ИМО
13:34 29.11.2019
Белорусская делегация во главе с заместителем министра транспорта и коммуникацией Натальей Александрович принимает участие в работе 31 ассамблеи Международной морской организации (ИМО), которая с 25 ноября по 4 декабря проходит в Лондоне.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, решения, принимаемые в рамках данной организации, оказывают непосредственное влияние на белее чем 80 процентов мировой торговли. И для Беларуси, с ее экспортно-ориентированной экономикой очень важно понимать направления, в которых будет развиваться регулирование условий осуществления международной торговли.
Кроме того, состоялась встреча Натальи Александрович с генеральным секретарем ИМО Китак Лимом.
Международная морская организация (ИМО) - специализированное учреждение ООН, отвечающее за регулирование на глобальном уровне вопросов безопасности на море и защиты окружающей среды, а также решение юридических вопросов, связанных с международным судоходством.
Ассамблея - высший орган управления ИМО. Под эгидой ИМО принято свыше пятидесяти международных конвенций, протоколов к ним и кодексов, более тысячи рекомендаций, относящихся к безопасности и охране на море, предотвращению загрязнения с судов. Членами ИМО в настоящий момент являются 174 государства. Беларусь стала участницей Международной морской организации в 2016 году.
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