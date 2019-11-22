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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 2-3 ДЕКАБРЯ СОВЕРШИТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В СЕРБИЮ
11:30 29.11.2019
Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Сербию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Белграде он проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.
Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов.
Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.
Программой визита также предусмотрена встреча Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.
В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.
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