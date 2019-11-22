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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ПОСТАВОК В БЕЛАРУСЬ ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ ИЗ КАНАДЫ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
10:09 29.11.2019
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси состоялась встреча с советником посольства Канады в Российской Федерации Редуаном Мекидешом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, входе переговоров были рассмотрены перспективные направления торгово-экономического взаимодействия наших стран в области сельского хозяйства. В частности, специалисты обсудили вопросы поставок в Беларусь племенного крупного рогатого скота и свиней для дальнейшего развития селекционно-генетической базы.
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