Делегация Беларуси во главе с министром здравоохранения Владимиром Караником в рамках проходящего с 25 по 30 ноября визита в Южную Корею встретилась с заместителем министра экономики и финансов Кореи по международному сотрудничеству Ким Хве Чжоном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, во время встречи министр здравоохранения Владимир Караник рассказал о возможных направлениях по линии Минздрава, отметил важность реализации корейско-белорусского проекта по тематике «Цифровая трансформация национальной экономики Республики Беларусь».

Кроме того, разговор коснулся сотрудничества в области фармацевтики. Тут были обсуждены два направления - проработка локализации в Беларуси производств лекарственных средств и трансфер технологий, а также регистрация и вывод на рынок Южной Кореи белорусских лекарств. Отметим, что за период январь-сентябрь 2019 года экспорт в Корею составил $39,8 тыс.

Первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов обсудил перспективы привлечения корейского финансирования для реализации проектов в Беларуси, возможности сотрудничества в рамках Программы обмена знаниями и ВТО.