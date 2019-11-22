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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРИНЯТА В МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НОТАРИАТА
17:32 28.11.2019

Белорусская нотариальная палата стала членом Международного союза нотариата (МСН). Решение о приеме в состав одного из крупнейших профессиональных сообществ мира принято в рамках Международного конгресса нотариусов, проходящего в эти дни в Джакарте (Индонезия).

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, членство Белорусской нотариальной палаты в ходе голосования единогласно одобрили все 88 представителей нотариатов, входящих в международный союз.

Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко в своем обращении к коллегам выразила уверенность, что сотрудничество и взаимодействие по обмену опытом нотариальной практики, которое налажено и существует в союзе практически со дня его основания, положительно скажется на профессионализме белорусских нотариусов и реализации основной задачи Белорусской нотариальной палаты – обеспечение доступности и качества нотариального обслуживания граждан и юридических лиц. В свою очередь заместитель министра юстиции Беларуси Николай Старовойтов подчеркнул, что участие в работе международного союза позволит представить нотариат Беларуси на мировой арене, повысить имидж не только нотариусов, но и нашей страны.

За право стать частью большой профессиональной семьи нотариат Беларуси начал бороться с лета 2016 года, подав заявку на вступление в Международный союз нотариата. В течение нескольких лет представители руководства МСН и эксперты Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству не единожды посещали Беларусь с миссиями, в ходе которых не только досконально знакомились с организацией нотариальной деятельности, но также проводили плодотворные рабочие встречи с руководством Администрации президента Беларуси, Министерства юстиции, представителями Совета Республики Национального собрания Беларуси, в ходе которых давали дельные советы по изменению норм законодательства о нотариате Беларуси, основанные на опыте работы нотариатов стран мира. Первым шагом к вступлению в союз стало получение в 2016 году Белорусской нотариальной палатой статуса наблюдателя и возможность принимать участие в работе Комиссии по европейским делам МСН.

Международный союз нотариата объединяет нотариусов 89 стран мира, со всех пяти континентов. Он был основан 2 октября 1948 года, в Буэнос-Айресе, Аргентина, во время первого Международного конгресса нотариусов, участие в котором приняли представители нотариатов из девятнадцати стран мира.

Основная миссия – содействие, координация и развитие нотариальной функции и деятельности во всем мире. Цель и виды деятельности МСН заключаются в продвижении и применении фундаментальных принципов системы нотариата латинского типа, а также принципов нотариальной этики, в представительстве нотариата в международных организациях и сотрудничестве с ними, пропаганде, организации и развитии профессиональной подготовки и поддержке научной работы в нотариальной области.
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