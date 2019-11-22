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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИЙ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС
15:46 28.11.2019

Делегация Комитета государственного контроля Беларуси во главе с руководителем ведомства Леонидом Анфимовым приняла участие в заседании коллегий (советов, уполномоченных лиц) высших органов финансового контроля (ВОФК) государств – членов Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России), которое прошло 28 ноября в Ереване.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, на заседании подведены итоги совместной проверки соблюдения в 2018 году уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие).

Объектами проверки, которую во всех государствах – членах ЕАЭС проводили ВОФК этих стран, являлись министерства финансов Армении и Беларуси, Комитет казначейства Министерства финансов Казахстана, Центральное казначейство Министерства финансов Кыргызстана и Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства России.

Проверка показала, что в бюджеты государств – членов ЕАЭС в 2018 году поступило в эквиваленте 12,3 млрд. долларов США ввозных таможенных пошлин, что выше на 0,7 млрд. долларов США по отношению к 2017 году.

За счет распределения ввозных таможенных пошлин в бюджет Беларуси в 2018 году поступило 1 144,8 млн. рублей (или 561,8 млн. долларов США), что составило 4,7% всех доходов республиканского бюджета за 2018 год. При этом сальдо взаиморасчетов по ввозным таможенным пошлинам для Республики Беларусь сложилось отрицательным – минус 157,8 млн. рублей (или минус 77,4 млн. долларов США). За 9 месяцев 2019 г. также сложилось отрицательное сальдо в сумме 152,4 млн. рублей (или минус 72,7 млн. долларов США).

Необходимо отметить, что с 1 января 2020 г. норматив распределения сумм ввозных таможенных пошлин Республики Беларусь увеличится на 0,3 процента и составит 4,86%. Изменения инициированы в связи с тем, что для Беларуси сальдо взаиморасчетов по ввозным таможенным пошлинам на протяжении последних лет складывается отрицательным.

По результатам совместного контрольного мероприятия в Беларуси нарушений не установлено. Уполномоченный орган нашей страны – Министерство финансов – полностью соблюдает порядок распределения ввозных таможенных пошлин.

Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия будет направлен в правительства государств – членов ЕАЭС, Евразийскую экономическую комиссию, Национальное собрание Армении, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Протокол о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств – членов Евразийского экономического союза определяет порядок зачисления и распределения между государствами – членами ЕАЭС сумм ввозных таможенных пошлин, обязанность по уплате которых в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, возникла с 1 сентября 2010 года.
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