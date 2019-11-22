ОАО «Гомсельмаш» подписало договоры на поставку в Россию более 60 комбайнов. Соглашения о поставках сельхозтехники в Южный федеральный округ России, а также в Саратовскую и Воронежскую области подписаны в ходе агропромышленной выставки «ЮГАГРО-2019», которая прошла 19-22 ноября в Краснодаре (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке лидеры рынка представляют мирового машиностроения. Так, дилер «Гомсельмаша» и один из постоянных участников выставки ООО ТД «Палессе-Юг» представил новинку – зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS3219. Комбайн оснащен передовой гибридной системой очистки зерна и работает по схеме «два барабана плюс два ротора». Также на выставке компания «Бизон» представила популярный зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS12.

Важным событием «ЮГАГРО» стало подписание между ООО ТД «Палессе-Юг» и Союзом фермерских хозяйств Адыгеи договора о сотрудничестве, предусматривающего реализацию техники «Гомсельмаша» на территории республики.