ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ЗАПАДНОГО МАРШРУТА МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ»
12:50 28.11.2019

Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) во главе с начальником дороги Игорем Шиловым примет участие в четвертом заседании рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», которое пройдет 28-29 ноября в Баку (Азербайджан).

Как сообщили в пресс-центре БЖД, в заседании примут участие руководители железных дорог Азербайджана, Российской Федерации и Ирана. Ранее стороны достигли соглашения о создании рабочей группы по развитию западного железнодорожного направления международного транспортного коридора «Север-Юг» и подписали соответствующий протокол.

Программа 4-го заседания предусматривает рассмотрение порядка 10 вопросов. Среди них: о выполнении решений 3-го заседания Рабочей группы и работе по развитию перевозок по МТК «Север-Юг», о существующих объемах перевозок и перспективах привлечения грузов в контейнерах, следующих из Индии, назначением в Азербайджан, Россию, Беларусь и страны ЕС, о существующих объемах перевозок и перспективы их увеличения. Также стороны обсудят вопросы синхронизации работ по развитию инфраструктуры на сопредельных территориях маршрута, новые возможности развития маршрута МТК «Север-Юг» в связи с открытием железнодорожной линии Казвин-Решт. В ходе встречи предусмотрено рассмотрение технического задания на проведение маркетинговых исследований с целью оценки перспектив создания единого оператора, а также принятие решения о готовности участия железных дорог в финансировании данных работ, о тарифных условиях на перевозки грузов в рамках МТК «Север-Юг» на 2019 и 2020 годы и другие вопросы.

МТК «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора «Север-Юг» по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составляет 20-25 дней.

Белорусская железная дорога активно участвует в осуществлении ряда международных проектов по реализации контейнерных перевозок по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. К примеру, в направлении Север-Юг уже полтора десятка лет курсирует поезд «Викинг», соединяющий Балтийское и Черное/Каспийское моря.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3286 +0.018
USD 2.1135 +0.0178
RUB 3.2984 +0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3200 2.3250
USD 2.1090 2.1150
RUB 3.2900 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.2000 70.7000
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте