Делегация Белорусской железной дороги (БЖД) во главе с начальником дороги Игорем Шиловым примет участие в четвертом заседании рабочей группы по развитию западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», которое пройдет 28-29 ноября в Баку (Азербайджан).

Как сообщили в пресс-центре БЖД, в заседании примут участие руководители железных дорог Азербайджана, Российской Федерации и Ирана. Ранее стороны достигли соглашения о создании рабочей группы по развитию западного железнодорожного направления международного транспортного коридора «Север-Юг» и подписали соответствующий протокол.

Программа 4-го заседания предусматривает рассмотрение порядка 10 вопросов. Среди них: о выполнении решений 3-го заседания Рабочей группы и работе по развитию перевозок по МТК «Север-Юг», о существующих объемах перевозок и перспективах привлечения грузов в контейнерах, следующих из Индии, назначением в Азербайджан, Россию, Беларусь и страны ЕС, о существующих объемах перевозок и перспективы их увеличения. Также стороны обсудят вопросы синхронизации работ по развитию инфраструктуры на сопредельных территориях маршрута, новые возможности развития маршрута МТК «Север-Юг» в связи с открытием железнодорожной линии Казвин-Решт. В ходе встречи предусмотрено рассмотрение технического задания на проведение маркетинговых исследований с целью оценки перспектив создания единого оператора, а также принятие решения о готовности участия железных дорог в финансировании данных работ, о тарифных условиях на перевозки грузов в рамках МТК «Север-Юг» на 2019 и 2020 годы и другие вопросы.

МТК «Север-Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора «Север-Юг» по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору «Север-Юг» время доставки грузов составляет 20-25 дней.

Белорусская железная дорога активно участвует в осуществлении ряда международных проектов по реализации контейнерных перевозок по направлениям Север-Юг и Восток-Запад. К примеру, в направлении Север-Юг уже полтора десятка лет курсирует поезд «Викинг», соединяющий Балтийское и Черное/Каспийское моря.