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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО» И КОМПАНИЯ SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
11:31 28.11.2019
РУП «Витебскэнерго» и шведская компания Siemens Industrial Turbomachinery подписали 27 ноября в Финспонге (Швеция) контракт на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, контракт подписан по итогам проведенного в Беларуси открытого конкурса на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников, в котором победила компания Siemens Industrial Turbomachinery.
Проект по строительству пиково-резервных энергоисточников в филиалах «Лукомльская ГРЭС» и «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго» осуществляет в соответствии с комплексом мероприятий в рамках интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему Беларуси. Специалистами предприятия проделан большой объем работы по выбору надежного поставщика оборудования на данные объекты. Компания Siemens является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Беларуси и имеет значительный опыт взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы республики.
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