|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬСКИЕ ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПЕЛЛЕТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
10:04 28.11.2019
Перспективы расширения сотрудничества Беларуси и Польши в сфере деревообработки и закупок древесного сырья для производства пеллетной продукции подробно обсуждены в ходе «круглого стола», состоявшегося 26 ноября на базе Национального агентства инвестиций и приватизации.
В мероприятии приняли участие представители польских деревообрабатывающих предприятий, Польского национального агентства по сохранению энергии (KAPE), Польского совета по пеллетам, посольства Польши в Беларуси, Министерства лесного хозяйства, концерна «Беллесбумпром», РУП «Беллесэкспорт», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Белорусской торгово-промышленной палаты.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», выступая на «круглом столе», руководители ряда польских компаний выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по производству древесных гранул и брикетов, которые считаются одним из самых экологически чистых видов топлива и пользуются значительным спросом в странах Европейского союза.
При этом предполагается, что сырье в рамках таких проектов будет закупаться через БУТБ, где уже на протяжении нескольких лет регулярно проводятся биржевые торги щепой и древесными отходами. За 10 месяцев текущего года иностранные компании приобрели на биржевых торгах БУТБ более 3,3 млн куб. м данной продукции на общую сумму 65 млн долл. США (51% от этого объема реализовано в Польшу).
Экспорт топливных брикетов и гранул, по мнению участников «круглого стола», также может быть организован с использованием биржевого механизма, поскольку пул потенциальных покупателей уже сформирован и большинство из них аккредитованы на бирже.
Помимо участия в «круглом столе», представители польского бизнеса также посетили ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», где имели возможность познакомиться с технологией производства и качественными характеристиками белорусских пиломатериалов и щепы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2019
Курсы в банках
на 28.11.2019
Конвертация в банках
на 28.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте