Перспективы расширения сотрудничества Беларуси и Польши в сфере деревообработки и закупок древесного сырья для производства пеллетной продукции подробно обсуждены в ходе «круглого стола», состоявшегося 26 ноября на базе Национального агентства инвестиций и приватизации.

В мероприятии приняли участие представители польских деревообрабатывающих предприятий, Польского национального агентства по сохранению энергии (KAPE), Польского совета по пеллетам, посольства Польши в Беларуси, Министерства лесного хозяйства, концерна «Беллесбумпром», РУП «Беллесэкспорт», ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Белорусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», выступая на «круглом столе», руководители ряда польских компаний выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по производству древесных гранул и брикетов, которые считаются одним из самых экологически чистых видов топлива и пользуются значительным спросом в странах Европейского союза.

При этом предполагается, что сырье в рамках таких проектов будет закупаться через БУТБ, где уже на протяжении нескольких лет регулярно проводятся биржевые торги щепой и древесными отходами. За 10 месяцев текущего года иностранные компании приобрели на биржевых торгах БУТБ более 3,3 млн куб. м данной продукции на общую сумму 65 млн долл. США (51% от этого объема реализовано в Польшу).

Экспорт топливных брикетов и гранул, по мнению участников «круглого стола», также может быть организован с использованием биржевого механизма, поскольку пул потенциальных покупателей уже сформирован и большинство из них аккредитованы на бирже.

Помимо участия в «круглом столе», представители польского бизнеса также посетили ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», где имели возможность познакомиться с технологией производства и качественными характеристиками белорусских пиломатериалов и щепы.