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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАДИМИР МАКЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В В СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СМИД, СМО, КССБ ОДКБ
09:12 28.11.2019

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло 27 ноября в Бишкеке (Кыргызстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на заседании стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня с упором на текущую ситуацию в сфере безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также обсудили взаимодействие государств – членов Организации на международной арене.

В своем выступлении министр иностранных дел Беларуси В. Макей представил позицию белорусской стороны по актуальным проблемам региональной и международной безопасности. Привлек внимание к недавним белорусским инициативам, направленным на укрепление доверия и снижение напряженности в военно-политической сфере. Подчеркнул важность координации внешнеполитических позиций государств – членов и углубления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями и странами в целях повышения эффективности противодействия современным вызовам и угрозам безопасности.

Российская сторона представила приоритетные направления деятельности ОДКБ на период своего предстоящего председательства в Организации в 2020 году.

Участники совместного заседания одобрило ряд документов, которые были переданы на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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