ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И КОМПАНИЯ HARTMANN ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
17:38 27.11.2019

На встрече председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова с представителями международной компании Hartmann, являющейся ведущим мировым производителем оборудования и упаковочной продукции для яиц и фруктов, обсуждены взаимовыгодные для обеих сторон формы сотрудничества в сфере развития и наращивания в Беларуси производственных мощностей по производству бумажной упаковки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в частности, рассматривается реализация инвестиционного проекта по созданию дополнительных мощностей по выпуску бумажных упаковочных лотков для яиц, как альтернативы лоткам из полистирола и полиэтилена.

В настоящее время предприятие концерна ОАО «Зеленоборское» производит бумажные лотки для яиц и других продуктов. Среднемесячный объем производства составляет порядка 6 млн штук изделий. При этом потребность белорусского рынка, с учетом перехода на экологичную упаковку, значительно выше. Поэтому в планах предприятия установка дополнительной новой высокопроизводительной формовочной линии по изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумаги мощностью около 60 млн штук изделий в год. Предполагается реализовать этот проект в 2020-2021 годы.

Учитывая многолетний опыт и ведущие позиции компании Hartmann на рынке производства специального оборудования и непосредственно самой упаковки для яиц, белорусская сторона предложила ей рассмотреть возможные варианты совместной реализации инвестиционного проекта. На встрече было отмечено, что в Беларуси сегодня созданы благоприятные и привлекательные условия для прихода иностранных инвесторов. Значительные преференции предоставляются компаниям, которые готовы создавать новые производства в малых и средних городах. Данный факт является важным аргументом для инвесторов в принятии решения развивать свой бизнес в Беларуси.

Обсудив предварительно возможные варианты совместной работы, стороны договорились обменяться дополнительной информацией, все взвесить, и далее предметно обсудить, какое будет строиться сотрудничество.

Представители компании побывали на производстве ОАО «Зеленоборское» (п. Зеленый Бор, Смолевичский р-н), ознакомились с его производственной базой, имеющейся инфраструктурой и потенциалом для развития.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3106 +0.0271
USD 2.0957 +0.0217
RUB 3.2804 +0.0418
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3070 2.3200
USD 2.0980 2.1050
RUB 3.2750 3.2850
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.3000 70.7500
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте