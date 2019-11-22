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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» И КОМПАНИЯ HARTMANN ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
17:38 27.11.2019
На встрече председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова с представителями международной компании Hartmann, являющейся ведущим мировым производителем оборудования и упаковочной продукции для яиц и фруктов, обсуждены взаимовыгодные для обеих сторон формы сотрудничества в сфере развития и наращивания в Беларуси производственных мощностей по производству бумажной упаковки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в частности, рассматривается реализация инвестиционного проекта по созданию дополнительных мощностей по выпуску бумажных упаковочных лотков для яиц, как альтернативы лоткам из полистирола и полиэтилена.
В настоящее время предприятие концерна ОАО «Зеленоборское» производит бумажные лотки для яиц и других продуктов. Среднемесячный объем производства составляет порядка 6 млн штук изделий. При этом потребность белорусского рынка, с учетом перехода на экологичную упаковку, значительно выше. Поэтому в планах предприятия установка дополнительной новой высокопроизводительной формовочной линии по изготовлению лотков для упаковки куриных яиц из бумаги мощностью около 60 млн штук изделий в год. Предполагается реализовать этот проект в 2020-2021 годы.
Учитывая многолетний опыт и ведущие позиции компании Hartmann на рынке производства специального оборудования и непосредственно самой упаковки для яиц, белорусская сторона предложила ей рассмотреть возможные варианты совместной реализации инвестиционного проекта. На встрече было отмечено, что в Беларуси сегодня созданы благоприятные и привлекательные условия для прихода иностранных инвесторов. Значительные преференции предоставляются компаниям, которые готовы создавать новые производства в малых и средних городах. Данный факт является важным аргументом для инвесторов в принятии решения развивать свой бизнес в Беларуси.
Обсудив предварительно возможные варианты совместной работы, стороны договорились обменяться дополнительной информацией, все взвесить, и далее предметно обсудить, какое будет строиться сотрудничество.
Представители компании побывали на производстве ОАО «Зеленоборское» (п. Зеленый Бор, Смолевичский р-н), ознакомились с его производственной базой, имеющейся инфраструктурой и потенциалом для развития.
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