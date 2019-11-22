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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МБРР ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАЙМЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА ГЭФ ДЛЯ ПРОЕКТА ПО РАСШИРЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ
16:23 27.11.2019
Беларусь и Международный банк реконструкции и развития 28 ноября подпишут соглашения о займе и о предоставлении гранта Глобального экологического фонда для проекта «Расширение устойчивого энергопользования».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, планируемый срок реализации проекта «Расширение устойчивого энергопользования» – 5 лет. Для его реализации Беларусь привлекла заемные средства Европейского банка реконструкции и развития в объеме 90 млн евро (финансовое соглашение подписано сторонами 22 ноября 2019 г. в Лондоне) и Международного банка реконструкции и развития в объеме 90 млн евро.
В поддержку реализации мероприятий проекта Глобальным экологическим фондом также выделены грантовые средства в размере 3,653 млн долларов США.
В рамках проекта «Расширение устойчивого энергопользования» в Беларуси планируется осуществить строительство (реконструкцию) 34 котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства с обеспечением использования на них древесного топлива (компонент 1), а также реализовать в Гродненской и Могилевской областях мероприятия по комплексной тепловой модернизации многоквартирных жилых домов с привлечением средств населения (компонент 2).
В целях создания условий для установления механизмов реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде с участием собственников жилья, в том числе механизма возмещения затрат на реализацию этих мероприятий собственниками жилья, подпис
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