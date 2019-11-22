Специалисты Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси посетили Ровенскую АЭС (Украина) для ознакомления с опытом регулирования безопасности атомных станций и работой Инспекции по ядерной безопасности Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Росатоме», в состав белорусской делегации вошли начальник управления организации надзора за ядерной и радиационной безопасностью ядерных установок Максим Мазуренко и заместитель начальника управления надзора за ядерной и радиационной безопасностью источников ионизирующего излучения и ядерных установок в областях и Минске Госатомнадзора Беларуси Александр Приходько.

«На сегодня в атомной отрасли Беларуси реализуется задача первостепенной важности для страны – строительство Белорусской АЭС. Проект находится на завершающем этапе: завершаются пусконаладочные работы, идет активная подготовка к завозу ядерного топлива и к физическому пуску реактора энергоблока №1. Для нас интересен опыт атомщиков Украины, в частности, Ровенской АЭС, поскольку на её энергоблоках, как и на энергоблоках БелАЭС, эксплуатируются реакторы типа ВВЭР. Также весомым для нас аспектом является то, что на украинской АЭС давно реализованы стандарты МАГАТЭ. Цель нашего визита на Ровенскую АЭС – это обмен опытом в вопросах, связанных с надзорной деятельностью в сфере регулирования ядерной и радиационной безопасности уже на этапе эксплуатации энергоблоков. Поскольку к началу эксплуатации энергоблока №1 БелАЭС нам необходимо иметь методично обоснованные программы проверок для инспекторов Госатомнадзора», - отметил М. Мазуренко.

Сотрудничество между регулирующими органами Беларуси и Украины продолжается уже около 10 лет, и обмен опытом на площадке РАЭС проходит не первый раз. В рамках этого визита представители Госатомнадзора Беларуси побывали на промышленной площадке РАЭС, осмотрели комплекс по переработке радиоактивных отходов, центральный пост автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, зону строгого радиационного контроля одного из энергоблоков РАЭС, а также посетили центральный аппарат Госатомрегулирования Украины.