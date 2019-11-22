Заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Рогощук и заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов подписали План мероприятий по реализации соглашения между правительством Московской области и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2020-2022 годы.

«Подписание этого документа — важный шаг на пути дальнейшего развития партнерских отношений между Подмосковьем и Беларусью. Тем самым мы закрепили на бумаге основные направления взаимодействия на ближайшие годы, расширили горизонт планирования. Кроме того, это событие еще раз подчеркнуло статус Молочного форума, как авторитетной площадки, на которой заключаются важнейшие международные и инвестиционные соглашения», - сказал В. Хромов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, стороны обязуются в течение следующих трех лет содействовать развитию сотрудничества в области взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, обмениваться опытом и взаимодействовать в части развития животноводства и растениеводства.

Также стороны рассмотрят возможность заключения соглашения о сотрудничестве в сфере образования, расширения партнерских связей между образовательными учреждениями, в том числе обмена опытом путем взаимных визитов.

В промышленной сфере Московская область рассмотрит возможность закупки городского и пригородного электротранспорта, лифтового оборудования и другой продукции белорусских производителей. Также стороны планируют создать единую кооперационную площадку для участников инновационных процессов.

В рамках VI Международного агропромышленного молочного форума состоялось семнадцатое заседание совместной рабочей группы по развитию и координации сотрудничества Беларуси и Московской области России. В работе форума участвовал посол Беларуси в России Владимир Семашко.