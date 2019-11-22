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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ АНДРЕЙ ДАПКЮНАС ПРОВЕЛ В ПАКИСТАНЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ
09:58 27.11.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас в рамках визита 25-26 ноября 2019 г. в Пакистан провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялись встречи А. Дапкюнаса со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Асадом Кайсером и председателем группы дружбы с парламентом Беларуси “Пакистан – Беларусь” Якубом Шейхом.

На встречах отмечена важность использования потенциала законодательных органов двух стран для создания необходимых условий, способствующих расширению двусторонних отношений и продвижению взаимных интересов, прежде всего, в отраслях промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики.

С целью активизации межпарламентского диалога обсуждены возможности проведения в 2020 году взаимных визитов по линии руководителей законодательных органов Беларуси и Пакистана, а также групп дружбы.

На встрече с первым заместителем министра иностранных дел Пакистана Сохейлом Махмудом согласованы подходы к дальнейшему развитию белорусско-пакистанского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, включая вопросы подготовки двусторонних мероприятий и взаимных визитов на различных уровнях.

Интенсификация деловой кооперации, в том числе в формате организации деловых форумов и обмена визитами представителей бизнес-сообществ, стала главной темой встречи заместителя министра с официальным представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Пакистане Джурабеком Киргизбековым.

В рамках визита 26 ноября в Министерстве иностранных дел Пакистана состоялся четвертый раунд консультаций внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана на уровне заместителей министров двух стран. Пакистанскую сторону на переговорах возглавил заместитель министра по делам Европы Аман Рашид.

Стороны обсудили широкий перечень вопросов белорусско-пакистанского сотрудничества, в том числе взаимодействие двух государств в политической и торгово-экономической сферах, развитие договорно-правовой базы отношений, научно-технических и образовательных связей, а также сотрудничество в международных организациях. Собеседники обменялись также информацией по отдельным вопросам региональной обстановки и международной повестки дня. Обсуждению подверглись и конкретные пути расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам продолжения диалога между руководствами двух стран на высшем уровне.

Во время пребывания в Пакистане А. Дапкюнас принял участие в ряде торжественных церемоний. В частности, 25 ноября 2019 г. заместитель министра иностранных дел передал Белорусскому информационно-культурному центру в Национальной библиотеке Пакистана многотомное факсимильное издание “Книжное наследие Франциска Скорины”.

26 ноября А. Дапкюнас провел церемонию инаугурации почетного консула Республики Беларусь в Лахоре Валида Муштака.
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