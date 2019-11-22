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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ШВЕЙЦАРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИМЕЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - АЛЕКСАНДР ТУРЧИН
09:08 27.11.2019
Белорусско-швейцарское сотрудничество имеет серьезный потенциал. Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия по всем направлениям. Об этом заявил на пленарном заседании Белорусско-швейцарского делового совета первый заместительпПремьер-министра Александр Турчин.
Александр Турчин отметил, что работа совета дает ощутимые результаты. Расширяются контакты между представителями бизнеса, наблюдается стабильный приток инвестиций.
"Приветствуем интерес швейцарского бизнеса к Беларуси, - сказал он. - Мы открыты для конструктивных предложений".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, главная задача нынешнего заседания - не только выявление проблемных моментов двусторонних отношений, но и презентация возможностей Беларуси.
Ппервый вице-премьер также принял участие в церемонии открытия производственного корпуса дочернего предприятия швейцарской компании Carrosserie Hess AG ООО "Хесс Грейт Стоун", которое реализует в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" проект по производству электрического пассажирского транспорта. Предприятию присвоен статуса резидента парка.
В основе технологии производства - модульная система сборки. Данный вид транспорта будет отличаться отсутствием выбросов углекислого газа в атмосферу и тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.
Выйти на полный цикл производства продукции компания планирует в 2021 году. К этому времени здесь будут производить 45-50 кузовов автобусов, в дальнейшем стоит задача производить также порядка 40 электробусов. Вся продукция будет уходить на экспорт.
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