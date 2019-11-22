Делегация Беларуси во главе с министром здравоохранения Владимиром Караником находится с официальным визитом в Южной Корее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в первый день визита белорусская делегация провела переговоры с представителями Министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, также состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании с Национальной службой медицинского страхования. Стороны намерены сотрудничать по вопросам развития систем здравоохранения в следующих областях: образование и подготовка специалистов, совершенствование механизма предоставления медуслуг, обмен информацией в области медстрахования, включая программы по укреплению здоровья, вопросы совершенствования закупок лекарственных препаратов.

Белорусским коллегам был представлен опыт реализации пятилетнего плана экономического развития, изменения политики планирования бюджета здравоохранения для национальной системы медицинского страхования в целях обеспечения устойчивого экономического развития, также были обсуждены проблемы и вопросы управления Национальной службой медицинского страхования Республики Корея. В ходе встречи с руководством Министерства здравоохранения и благосостояния Республики Корея обсуждены вопросы расширения взаимодействия в области здравоохранения и фармацевтики.

Отметим, что в настоящее время в Беларуси, совместно с группой Всемирного банка в области здравоохранения, реализуется проект по внедрению системы клинико-затратных групп. Клинико-затратные группы – это система стоимостных классификаций схожих групп заболеваний, с помощью которой больничная организация рассчитывает, сколько средств ей необходимо, чтобы обеспечить полное и качественное выполнение взятых на себя обязательств по лечению запланированного числа случаев того или иного заболевания.

Переход на новые механизмы финансирования здравоохранения на основе клинико-затратных групп позволит обеспечить более эффективное распределение и использование выделяемых отрасли бюджетных финансовых средств, а также выведет на новый уровень контроль качества оказываемой населению медпомощи.

В ходе ознакомительной поездки обсуждаются такие темы, как: универсальная национальная система медстрахования, внедрение систем оплаты различных медуслуг, пилотирование системы клинико-затратных групп в корейских больницах и проблемы, связанные с внедрением новой системы, на примере больницы Ильсан. Изучается влияние системы клинико-затратных групп на качество медицинских услуг с использованием интегрированных данных по здравоохранению.

Белорусская делегация в дни визита посетит Национальную службу медицинского страхования, Службу обзора и оценки медицинского страхования, Корейский институт здравоохранения и социальных дел, организации здравоохранения Республики Корея различных направлений и уровней. В состав белорусской делегации вошли представители Министерства здравоохранения и Республиканских научно-практических центров, а также Министерства финансов.