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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С КУБОЙ
14:57 26.11.2019

Беларусь готова предоставить Кубе передовой опыт и лучшие отечественные практики развития инновационной инфраструктуры, в том числе технопарков. Об этом заявилсегодня на открытии Белорусско-кубинского научно-практического семинара «Технопарки как площадки для развития предпринимательства и создания инновационной экономики» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, развитие инновационной деятельности, включая инновационную инфраструктуру, осуществляется в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.

«Мы считаем очень важным, что Республика Куба также выбрала для себя инновационный путь развития экономики. Сегодняшнему мероприятию предшествовали важные для Кубы события: впервые принята программа инновационного развития страны, первым этапом которой станет открытие первого кубинского технопарка. И нам приятно, что Беларусь стала одной из тех стран, куда вы приехали в поисках опыта», - сказал А. Шумилин.

Он также сообщил, что месяц назад в присутствии президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля была подписана исполнительная программа Белорусско-кубинского научно-технического сотрудничества, реализация которой уже началась.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в Беларуси технопарки возникли более 25 лет тому назад. Среди первооткрывателей были Научно-технологический парк «Политехник» на базе Белорусского национального технического университета и технопарк в городе Могилеве. В настоящее время в стране действует 25 субъектов инновационной инфраструктуры: 16 технопарков, 8 центров трансфера технологий, а также находящийся в структуре ГКНТ Белорусский инновационный фонд.

Динамичное развитие субъектов инфраструктуры сопровождается качественным ростом показателей работы технопарков. Так, объем выпуска продукции (работ, услуг) резидентами технопарков за период с 2015 года по настоящее время увеличился практически в 3 раза и достиг 118 млн рублей (или почти 60 млн. долларов США, 2018). Выпуск продукции на 1 рубль вложенных бюджетных средств вырос в 3 раза. На предприятиях белорусских технопарков работает около 2,5 тысячи человек, при этом количество ежегодно создаваемых рабочих мест составляет свыше 500 человек. Следует отметить, что до 50% производимой технопарками продукции поставляется на экспорт.
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