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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СЕССИИ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ
13:47 26.11.2019
Александр Лукашенко 27-28 ноября совершит визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, вопросы повестки дня сначала будут рассмотрены в узком составе, а затем в формате пленарного заседания с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.
Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов.
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