Ректор БГУ Андрей Король и проректор по международным связям Шанхайского университета Цзяотун господин Сюй Сюэмин подписали 25 ноября меморандум о сотрудничестве в области образования, науки и технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, меморандум стал первым документом, официально закрепляющим долгосрочное и взаимовыгодное партнерство между университетами.

Документ регламентируют обмен студентами, магистрантами, аспирантами, приглашение преподавателей и исследователей для совместной работы над научно-исследовательскими и образовательными проектами, а также предусматривает обмен информацией, учебными материалами, совместное проведение различных научно-образовательных мероприятий и подготовку публикаций.

Церемония подписания состоялась в Шанхайском университете Цзяотун в рамках официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Китай. Во время посещения китайского университета прошли переговоры сторон об определении перспективных направлений взаимодействия. Была рассмотрена система подготовки научных кадров в университетах и детально проработан вопрос участия первой группы белорусских и китайских студентов, магистрантов в летних школах.

Кроме того, ректор БГУ Андрей Король выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Шанхайского университета Цзяотун с лекцией «Зачем и где искать человека в образовании: диалог между Западом и Востоком» и провел презентацию образовательных услуг, научных достижений и академического потенциала БГУ.

Шанхайский университет Цзяотун основан в 1896 году и является одним из ведущих китайских университетов. Входит в лигу C9 – альянс из девяти элитных вузов КНР. Занимает 60 позицию в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings. В вузе обучаются около 30 тысяч студентов на первой и второй ступенях.

В преподавательский состав входят более 1400 профессоров, в том числе 15 членов Китайской академии наук.

Девять лет подряд лидировал в стране по количеству исследовательских проектов, занимает второе место в Китае по общему количеству международных и процитированных публикаций и третье – по количеству статей, включенных в индекс цитирования SCI.