ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ И ШАНХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦЗЯОТУН БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
12:17 26.11.2019

Ректор БГУ Андрей Король и проректор по международным связям Шанхайского университета Цзяотун господин Сюй Сюэмин подписали 25 ноября меморандум о сотрудничестве в области образования, науки и технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, меморандум стал первым документом, официально закрепляющим долгосрочное и взаимовыгодное партнерство между университетами.

Документ регламентируют обмен студентами, магистрантами, аспирантами, приглашение преподавателей и исследователей для совместной работы над научно-исследовательскими и образовательными проектами, а также предусматривает обмен информацией, учебными материалами, совместное проведение различных научно-образовательных мероприятий и подготовку публикаций.

Церемония подписания состоялась в Шанхайском университете Цзяотун в рамках официального визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Китай. Во время посещения китайского университета прошли переговоры сторон об определении перспективных направлений взаимодействия. Была рассмотрена система подготовки научных кадров в университетах и детально проработан вопрос участия первой группы белорусских и китайских студентов, магистрантов в летних школах.

Кроме того, ректор БГУ Андрей Король выступил перед профессорско-преподавательским составом и студентами Шанхайского университета Цзяотун с лекцией «Зачем и где искать человека в образовании: диалог между Западом и Востоком» и провел презентацию образовательных услуг, научных достижений и академического потенциала БГУ.

Шанхайский университет Цзяотун основан в 1896 году и является одним из ведущих китайских университетов. Входит в лигу C9 – альянс из девяти элитных вузов КНР. Занимает 60 позицию в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings. В вузе обучаются около 30 тысяч студентов на первой и второй ступенях.

В преподавательский состав входят более 1400 профессоров, в том числе 15 членов Китайской академии наук.

Девять лет подряд лидировал в стране по количеству исследовательских проектов, занимает второе место в Китае по общему количеству международных и процитированных публикаций и третье – по количеству статей, включенных в индекс цитирования SCI.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2691 +0.0006
USD 2.0603 +0.0102
RUB 3.2314 +0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2780
USD 2.0690 2.0690
RUB 3.2300 3.2350
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1030
EUR/RUB 70.4000 70.7500
USD/RUB 63.9500 64.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте